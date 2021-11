Video ⟩ Justīne Lūce. Grafika ir visapkārt

Man tas šķiet nedaudz noniecinoši, ka grafikas maksā mazāk nekā gleznas tikai tāpēc, ka tās it kā varot pavairot, taču tā nav taisnība.

Cilvēki, atveriet acis un paskatieties, cik grafika ir patiešām brīnišķīga un ko ir iespējams izveidot no vienkāršas lietas! Jā, man patīk sacelt vētru ūdens glāzē.

Man patīk jaukt tehnikas – man patīk tās pielāgot idejai, ko vēlos parādīt, tāpēc es vienu un to pašu tēmu varu interpretēt vairākos veidos un pēc tam izvēlēties atbilstošāko. Es strādāju ar sauso adatu un digigrafiju, kas Latvijā ir parādījusies ne tikai manos darbos. Tā ir fotogrāfija, kas izdrukāta un, kamēr vēl nav nožuvusi, ar preses palīdzību nospiesta uz papīra vai uz kādas citas virsmas, kura var iesūkt krāsu, un pēc tam apstrādāta. Man patīk ideja par to, ka man ir melnbaltā fotogrāfija, un pēc tam es to pasauli pārvēršu, kā gribu, piesaistu klāt citas matērijas un atdzīvinu.