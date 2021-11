Madara Kalniņa-Kalnmale: 3D brilles kā palīgs operāciju zālē

Nākotnē 3D brilles varētu aktīvi tikt pielietotas veselības aprūpē, tajā skaitā – plānojot operācijas. Piemēram, nesen Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcās speciālistiem bija nepieciešams veikt ļoti sarežģītu operāciju, kuras mērķis bija likvidēt pacienta sirdī esošu audzēju. Tika piesaistīti speciālisti no ārvalstīm un izveidots konsorcijs, kurā izmantojot 3D printētu moduli plānoja, kā veikt sirds operāciju, lai pacients izdzīvotu. Nākotnē šo 3D moduli varētu aizvietot 3D brilles. Ar šo tehnoloģiju objektu iespējams rekonstruēt sīkās detaļās, izveidojot augstas izšķirtspējas, optiski precīzu, realitātei ļoti tuvu attēlu. Tas palīdzētu ķirurgiem pirmsoperācijas posmā plānot operāciju, lai tās laikā ar datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses attēliem, kas tiek projicēti kā pārklājslāņi, sniegtu vizuālas norādes reālajā laikā. Tādējādi ķirurgi varēs izdarīt precīzākus griezumus, samazinot kļūdu līmeni un padarot procedūras mazāk invazīvas, samazinot pacienta atkopšanās periodu. Šobrīd šī izstrāde notiek sadarbībā ar Karolinskas Universitātes slimnīcu.

Madara Kalniņa-Kalnmale uzsver, ka Zviedrijā jauno speciālistu iesaiste veselības aprūpes projektos notiek jau studiju posmā. Studenti vēl sēžot skolas solā cieši strādā ar slimnīcu un tāpēc ļoti labi zina, kas viņiem būs jāmāk, kļūstot par ārstiem. Savukārt, piemēram, programmatūras izstrādātāji zina, ka slimnīca strādā pie papildinātās realitātes ieviešanas smadzeņu operācijās un izprot, kādas zināšanas nepieciešamas no tehniskā viedokļa. Tādējādi kopā tiek savesti studenti, profesori un ārsti, kas viens otru papildina. Universitāti absolvē pilnvērtīgi speciālisti, nevis tikai studenti, kuri vēlas sākt apgūt lietas praksē. Tas novērojams ne tikai medicīnas nozarē, bet arī citur.

Nākotnes inovāciju iespējas veselības aprūpes nozarē ir neizmērojamas. Tās palīdz attīstīt uz konkrētu pacientu vērstu veselības aprūpi, ļaujot ārstēšanās procesam pielāgoties pacienta diagnozēm. Jāatzīmē, ka lai arī interese par šīm tehnoloģijām jūtama no medicīnas aprūpes speciālistu puses, pārmaiņām jānotiek centralizēti un to galvenajai iniciatīvai jānāk no valsts.