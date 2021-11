Taču vistuvāk slavai viņš bija 2017.gada martā, kad pie vakariņu galda Dubaijā izdevās nosēdināt toreizējo Valsts prezidentu Raimondu Vējoni ar svītu, kurš Apvienotajos Arābu emirātos (AAE) bija ieradies vizītē, un uzņēmēju no Saūda Arābijas. Kā velns no tabakdozes tur uznira arī par oligarhu kādreiz dēvētais Ainārs Šlesers ar dēlu. Valsti pārstāvošie pēc tam dievojās, ka nav zinājuši, ka tur būs Šlesers, un pēkšņo ielūgumu pārbaudījuši, meklējot ziņas par uzaicinātāju internetā.

Šlesera senais biznesa partneris Viesturs Koziols, kurš tobrīd centās Halifam Alsaifam pārdot sava uzņēmuma daļas, saldinātājam piemetot iespēju iegūt uzturēšanās atļauju (TUA). Klientu viņam savas diplomāta darbības laikā bija sagādājis Brēmanis, kurš savu lomu raksturo ar “tik, cik iepazīstināšana.” Šīm vakariņām vajadzēja kļūt par odziņu, parādot, ka partneri ir tik nopietni ļaudis, ka var pie galda nosēdināt pat Valsts prezidentu. Pie galda sēdēja arī toreizējais Ārlietu ministrijas (ĀM) valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, kurš zināja, ka tas nav nekāds valstisks pasākums, jo Brēmanis jau pirms vairāk nekā mēneša klusi atsaukts no AAE. “To es zināju, bet nezināju, ka viņš tajās pusdienās būs (..) Tajā brīdī mums vēl nebija zināmi visi fakti par viņa nelikumīgām darbībām. Es par šīm vakariņām uzzināju no bijušā prezidenta. Informācija bija tāda, ka ir Līča valstu investori, kas interesējas par Latviju un par Latvijas ekonomisko potenciālu. Viņš lūdza pievienoties,” Re:Baltica teica Pildegovičs.

Tiesas prāvai sākoties, Brēmaņa advokāts to lūdza pasludināt par slēgtu, jo tajā iztirzās Ārlietu ministrijas (ĀM) iekšējo darbību un ierobežotas pieejamības dokumentus, kam ĀM piekrita. Taču Re:Baltica uzskata, ka sabiedrības tiesības zināt par amatpersonu iespējamiem noziegumiem un valsts līdzekļu piesavināšanos ir svarīgākas par iestādes iekšējo procesu pasargāšanu no svešām acīm. Īpaši tādēļ, ka vairāki diplomātijas veterāni Re:Baltica šo raksturoja kā lielāko finanšu afēru atjaunotās ĀM vēsturē, neizbēgami radot jautājumu, kā tā gadiem bija iespējama un neviens to nepamanīja. Tāpēc, necitējot nevienu ierobežotas pieejamības dokumentu, Re:Baltica pirmo reizi iezīmē, par ko Brēmani tiesā.

Brēmaņa nedienas sākās, kad viņš zaudēja pielaidi valsts noslēpumam un viņu 2017.gada janvārī pēkšņi atsauca no AAE. Brēmanis Re:Baltica apgalvo, ka pielaidis nav zaudējis, bet tai “beidzies termiņš”, un no darba aizgājis pēc paša vēlēšanās. Taču tas neatbilst faktiskajiem apstākļiem – dienestā pielaides vai nu pagarina, vai nē, un viņš iesniedza atlūgumu, kad bija skaidrs: ĀM strādāt vairs nevarēs. “Atsaucām pēc tam, kad viņš zaudēja ministrijas uzticību (..) Bija pietiekams pamats secināt, ka viņš ir nodarbojies ar nelikumībām. Sīkāk es negribētu komentēt,” Re:Baltica teica Pildegovičs.

Brēmanis tādu atsūtīja. Taču atklājās, ka sieviete, kuras paraksts ir uz dokumenta, to nav parakstījusi, bet īpašnieks apliecināja, ka depozīts pilnībā atdots Brēmanim. Vēl vairāk – izrādījās, ka sākumā par dzīvokli prestižajos Etihad Towers ir maksājis nevis viņš pats, bet firma, kas pieder kādreizējam Latvijas goda konsulam Pakistānā, kam ar AAE nav nekāda sakara. (Tā nav normāla prakse, bet nevienam jautājumi tobrīd neradās. Kad ĀM parādījās aizdomas par “iespējamām goda konsula saistībām ar Brēmaņa prettiesiskajām darbībām”, viņu atcēla no amata, bet tikai 2019.gadā, Re:Baltica apliecināja ĀM).

Saskaņā ar Re:Baltica rīcībā esošo informāciju, Brēmanis kā amatpersona lūdza to izmaksāt vai nu kā anonīmu čeku (proti, to atprečot naudā var jebkurš, kam ir čeka oriģināls), vai kā čeku uz viņa vārda, jo vēstniecībai neesot bankas konta (kas ir neiespējami, jo vēstniecība pastāv jau divus gadus).

Redzamākas ir viņa aktivitātes Šlesera politiskās atgriešanās centienu popularizēšanā. Šogad augustā Brēmanis bija bija viens no rīkotājiem par “Baltijas ceļu” nosauktajā pasākumā, ko asi nosodīja oriģinālā Baltijas ceļa rīkotāji. Naudu pasākuma reklāmām, pēc viņa teiktā, ziedojuši dažādi cilvēki. Pasākuma skatus no helikoptera filmēja dokumentālo filmu autori no apvienības “EDART.tv”, kuri taisījuši arī divas filmiņas no Alda Gobzema un Šlesera pasākumiem (intervēts no politiķiem tiek tikai Šlesers). “EDART.tv” līdzīpašnieks Edgars Aivars Re:Baltica stāsta, ka tā ir tikai sakritība. Brēmanis lūdzis, viņi šos pasākumus nofilmējuši. Visu darījuši bez maksas (Brēmanis Linkedin norādījis, ka ir šīs apvienības attīstības direktors).