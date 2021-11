Neredzamais ceļa šķērslis – melnais ledus. Kā no tā izvairīties?

Gjensidige Latvija skaidro, kā izvairīties no melnā ledus un ko darīt, ja automašīna zaudējusi kontroli.

Lai gan CSDD statistika liecina, ka ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies, tas joprojām paliek augsts – 2020. gadā uz Latvijas ceļiem bijuši 39 167 negadījumi, no kuriem 9 772 notikuši gada aukstās sezonas laikā – oktobrī, novembrī un decembrī. Viens no galvenajiem ceļu satiksmes riskiem aukstās sezonas laikā ir melnais ledus – plāns, caurspīdīgs ledus slānis, kas veidojas uz ceļa seguma, kad gaisa temperatūra nav augstāka par 0 grādiem, taču nav arī stipri zem tās. Vairumā gadījumu melnais ledus uz Latvijas ceļiem parādās vēlā rudenī vai agrā pavasarī un visbiežāk ir novērojams agros rītos un vēlos vakaros, kad gaisa temperatūra ir svārstīgāka un zemāka. Tā kā ceļa segums vairumā gadījumā ir tumši pelēkā vai melnā krāsā, ledus vairumā gadījumu paliek nepamanīts un autovadītāji to sajūt tikai brīdī, kad jau tam ir uzbraukuši virsū.