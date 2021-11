ASV dzīvojošā latviešu horeogrāfe Gabija Bīriņa piedāvā iztēli rosinošu dejas video

"Šis ir brutāli skaists video. To veidojot, vēlējāmies parādīt, kas patiesībā slēpjas daudzos no mums. Lai gan ārēji smaidām, dejojam, runājamies un izskatās, ka viss ir vislabākajā kārtībā, mūsos mīt vēlme kaut ko pierādīt, panākt un īstenot, dziļas ilgas un sirdi plosošas domas, kas būtu jāpalaiž vaļā. Tādēļ, no vienas puses, video ir skaistums un trauslums, bet no otras – brutāla un nesievišķīga vide, uz kuras fona skaistais tik ļoti izceļas," stāsta Gabija Bīriņa.