Katru var ievainot. Katrs var atgūt pašcieņu

Aizvainojoši, apsūdzoši, pazemojoši vārdi līdz ar citām izpausmēm ir būtiska emocionālās vardarbības sastāvdaļa. Emocionālā vardarbība – šis termins dzirdams arvien biežāk, un tas ir labi – mēs mācāmies šo ļaunumu nosaukt, atpazīt, apzināt, līdz ar to meklējam iespējas pret to cīnīties un uzvarēt.

Šie un līdzīgi jautājumi saistīti ar šīs grāmatas “galveno (ne)varoni” – emocionālo vardarbību, cilvēku attiecību ļoti izplatīto un daudzveidīgo parādību, kuru bieži vien neviens no iesaistītajiem nav gatavs atzīt. Vispirms jau tāpēc, ka ne katrs to laikus atpazīst, izprot, apzinās.

Katrs savulaik ir cietis no emocionālās vardarbības, iespējams, pat vairākkārt. To neviens nav pelnījis, un ir grūti sevi no tās pasargāt, taču emocionālo vardarbību var atpazīt, var atgūt pašcieņu un izmantot visus līdzekļus, lai izkļūtu no postošās situācijas. Un šī grāmata šajā ziņā būs labs palīgs.