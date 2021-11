Aizsargājamo dzīvnieku radītos zaudējumus kompensēs valdības noteiktajā apmērā

Šāds ierobežojums noteikts, apsverot to, ka katrā komercdarbības modelī ir noteikti riski, ar kuriem jārēķinās, izvēloties attiecīgo nodarbošanos. Akvakultūrā putnu klātbūtne ir viens no tādiem, ar ko uzņēmējam ir neizbēgami jārēķinās, līdz ar to daļa no šī riska ir jāuzņemas arī akvakultūras uzņēmumiem, lai tiem būtu motivācija meklēt efektīvākus līdzekļus produktivitātes veicināšanai.