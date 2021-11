"Coface" 500 lielāko Centrālās un Austrumeiropas uzņēmumu reitingā iekļuvuši arī seši Latvijas uzņēmumi

Starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja "Coface" veidotajā Centrālās un Austrumeiropas (CEE) 500 lielāko uzņēmumu reitingā, kas publiskots novembrī, iekļauti 38 uzņēmumi no Baltijas - seši no Latvijas, seši no Igaunijas un 26 no Lietuvas.