Nesankcionētu dronu dēļ uz laiku apturēta gaisa satiksme Rīgas lidostā; uzsākta pārkāpuma lieta

Saskaņā ar CAA rīcībā esošo informāciju, VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) gaisa satiksmes vadības dispečers no gaisa kuģa pilota saņēma ziņojumu par bezpilota gaisa kuģiem jeb droniem, kuri pacēlušies trīs kilometru attālumā no lidostas zonā, kur šādi lidojumi nav atļauti.

Drošības apsvērumu dēļ LGS gaisa satiksmes vadības dispečers saskaņā ar procedūru apturēja lidojumus, kā arī par notikušo informēja Valsts policiju un starptautisko lidostu "Rīga". Tā rezultātā uz 30 minūtēm tika apturēta gaisa satiksme uz un no starptautiskās lidostas "Rīga" un aizkavējās trīs gaisa kuģu nolaišanās un četru gaisa kuģu pacelšanās.

Vincevs skaidro, ka par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 150 līdz 1000 eiro, bet juridiskai personai - no 500 līdz 2500 eiro.