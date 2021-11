Viena no Dienvidamerikas savdabīgākajām apskates vietām Peru dienvidu tuksnesī, Andu kalnu pakājē noteikti ir Naskas līnijas jeb “Nazca lines” – lielformāta zīmējumi akmeņainajā Naskas līdzenumā 500 km2 platībā. Tie ir ģeometrisku formu un dzīvnieku attēli, no kuriem daži ir vairāk nekā 200 metrus gari. To veidošanās ir saistīta ar dažādām sazvērestību teorijām, protams, nav arī izslēgts, ka zīmējumu autori ir citplanētieši.