Koronavīruss Latvijā: vēl 30 mirušie

Kā ziņo SPKC, ceturtdien veikti 10 848 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 874 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 526 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 348 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par 30 mirušajiem - trīs cilvēki 40-49 gadu vecumā, četri 50-59 gadu vecumā, četri 60-69 gadu vecumā, seši 70-79 gadu vecumā, vienpadsmit 80-89 gadu vecumā, divi 90-99 gadu vecumā, no tiem 25 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 5 vakcinēti.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 12 853 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Tāpat LETA ziņo, ka divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 706 līdz 678,9 gadījumiem.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati, līdz šim balstvakcināciju pret Covid-19 Latvijā veikuši aptuveni 56 000 cilvēku jeb 3% no visiem valsts iedzīvotājiem. Balstvakcinācijas pret Covid-19 apjoms Latvijā pēdējās dienās veido aptuveni trešdaļu no dienā sapotētā, būtiski apsteidzot vakcinēšanās aktivitāti ar pirmo poti. Ceturtdien potes pret Covid-19 saņēmušas vismaz 8992 personas, tostarp pirmo poti - 1276 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 4558 cilvēki, tostarp 704 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Imunizācijas valsts padome gan arī pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".