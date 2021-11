Uz robežas ⟩ Garīgās veselības akas vāks ir noņemts

"Piemēram, nesen mums bija situācija, kur pusaudzim bija augsts pašnāvības risks. Mūsu [Pusaudžu resursu centra] kolēģi sazinājās ar Bērnu slimnīcu, jo konkrētajam jaunietim tobrīd visdrošāk bija atrasties stacionārā. Kad stacionārais posms noslēdzās, kolēģi no Bērnu slimnīcas informēja mūs, un tad jau mēs tālāk pārņēmām rūpes par šo pusaudzi, lai viņš varētu atgriezties sev pierastajā vidē, novēršot potenciālos riskus, kas var parādīties pēcstacionāra posmā," stāsta eksperte, piebilstot, ka vēl ir daudz darba, lai palīdzība būtu pēctecība un lai pusaudži neizkristu cauri pakalpojumu sietam.

Vēlreiz uzklausot Lienes Sīles komentāru par speciālistu pieejamību, Sīle uzsver, ka speciālistu trūkuma pamatā, viņasprāt, ir kļūdas plānošanā. “Ārsts nerodas vienā dienā, bet gan aptuveni 10 gadu laikā. Un arī šodien mēs esam atbildīgi par to, lai pēc pieciem vai desmit gadiem mums būtu ārsti, tādēļ cilvēkresursi ir jāplāno laicīgi,” tā Sīle. Tāpat ārste aicina topošos mediķus nebaidīties no darba reģionos. “Dzīve nenotiek tikai Rīgā! Man ir diezgan grūti izprast šos mītus par “reģioniem un galvaspilsētu”. Mums ir jābūt elastīgākiem savā izpratnē, un jāsaprot, ka cilvēki slimo vienādi gan Rīgā, gan reģionos. Līdz ar to rezidentūras praksi topošie ārsti pilnīgi noteikti var iziet arī reģionos,” secina Sīle.