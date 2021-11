Rīgas namu noslēpumi jaunā fantāzijas romānā

Saskatīt mītisko un neparasto tuvākajā apkārtnē un aprakstīt to aizraujošā piedzīvojumu sižetā Linda Nemiera turpina arī savā jaunākajā, tikko izdotajā romānā "Rīgas raganas". Šoreiz romāna iedvesmai kalpojusi Latvijas galvaspilsētas jūgendstila arhitektūra un tās bagātīgā vēsture. Romānā autore piedāvā iepazīt Rīgas unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, pētot to ar jaunas rīdzinieces Ievas Mellupes acīm. Ieva ir jauna, šķietami parasta mūsdienu sieviete, taču viņas dzimtā teju visi ir apveltīti ar dažādām pārdabiskām dotībām. Pašas Ievas talants ir sazināties ar mirušajiem, un to viņa liek lietā, tā sakot, profesionāli – noskaidrojot noslēpumus un izzinot informāciju no tiem, ar kuriem citādi sazināties vairs nav iespējams. Taču reiz kārtējā "darba saziņa" izvēršas pavisam citādi, nekā ierasts – nesen mirušās biroja darbinieces Alises Annas spoks izturas īgni, atsakās sadarboties un turklāt uzvedas rēgam netipiski taustāmā veidā. Ieva nojauš, ka ar aiz tā visa stāv kāds noslēpums, un viņai ir taisnība. Taču viņa nevar ne iedomāties šī noslēpuma patiesos apmēros, kā arī to, cik dziļi vēsturē tas ietiecas.