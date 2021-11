Latviešu jaunā popkantri cerība Edvards Strazdiņš publicē jaunu dziesmu

"Dziesma vēsta par to, cik mēs katrs esam unikāli, kad esam mēs paši. Mūsdienās ir svarīgi par to runāt, jo tik daudzi cilvēki, īpaši mani vienaudži, sevi salīdzina ar citiem. Tāpat kā dārzā katrs zieds ir savādāks, tā arī cilvēki visi nav vienādi. Mēs katrs esam apzināti ieplānoti, īpaši apdāvināti, un ar mīlestību nolikti šajā zemē no paša meistara rokām. Paldies par spilgto vēstījumu dziesmas vārdu autoram," tā Edvards Strazdiņš.