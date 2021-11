Arstarulsmirus izdod jaunu singlu ar savu alter ego Gustavo

"Dziesma tika veidota ar rotaļīgu, pašironisku un simbolisku ievirzi, atspoguļojot dialogu, kas veidojas starp cilvēkiem ar atšķirīgām vērtību sistēmām un komunikācijas kultūrām. Skaņdarbā aktualizēts jautājums par mūsdienu mediju telpas patēriņa tendencēm, kad blakām esoši cilvēki attopas dzīvojam ļoti savrupās informācijas telpās, kurās nereti valda radikāli atšķirīgi uzskati. Dziesmas stāsts ir par to, kā viņiem sokas ar kopīgas valodas atrašanu. Bet no cita skatu punkta tas ir arī vēstījums par nepārtraukto iekšējo dialogu, kas risinās ikvienā no mums" par dziesmas tapšanas motivāciju dalās Arstarulsmirus.