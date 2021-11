Foto ⟩ "Es gribu, lai tu mani izvaro"

Filmas režisors Andrejs Ēķis atklāj, par ko patiesībā ir filma: "Tas ir par attiecībām. Latvijā šķiras apmēram 53% pāru no tiem, kas ir apprecējušies. Eiropas Savienībā tas skaitlis ir pat vēl lielāks. Jautājums, kāpēc? Es domāju, ka viena no problēmām ir tā, ka pāri savā starpā nesarunājas par savām vēlmēm, sapņiem, fantāzijām. Kā var nodzīvot ilgi un laimīgi, ja pāri savā starpā nerunā? Pēc austrāliešu scenārija autora Josh Lawson motīviem pa atslēgas caurumu esam ielūkojušies citu cilvēku dzīvēs, lai saprastu, kā viņiem patiesībā iet un kā viņi dzīvo. Cilvēkam patīk vērot, kā citi cilvēki dzīvo, kā arī, protams, mācīties no tā. Par to arī filma."