"Lauska" izdod ansambļa "Arcandela" albumu "Balfolk Inspirations"

Balfolk deju kustība ir radusies 20.gs. septiņdesmitajos gados Francijā un strauji izplatījās visā Eiropā. Šīs dejas ir balstītas tradicionālās horeogrāfijās, kuras ir attīstījušās mūziķiem improvizējot un sakausējot dažādus stilus (tradicionālais, pops, roks, džezs, svings, austrumu mūzika). Dejotāji iedvesmojas no mūzikas, improvizē, izmanto dažādas deju stilu prasmes, neverbāli komunicējot ar savu deju partneri. Balfolk kustība Latvijā sākās 2018. gadā Dziesmu un deju svētkos skvērā pie Latvijas Nacionālās Operas un baleta, ar dzīvo mūziku un vairāk kā piecdesmit dejotājiem. Šobrīd balfolk deju interesentus Latvijā pulcina kustības "BalTfolk" vadītājas un deju skolotājas Inga Holsta un Sandra Rozenblate. Viņas rīko meistarklases, balfolk deju vakarus, kā arī dejo ansambļa "Arcandela" koncertprogrammās.

"Es pats esmu bijis balfolk deju festivālos Francijā, kur mācījos no vietējiem spēlēt un dejot balfolku. Mani kā akordeonistu šī mūzika apbūra un bija pilnībā skaidrs, ka tas mums jāspēlē ar Arcandelu," stāsta akordeonists Rolands Zelčs, kurš iepazīstināja kolēģus ar šo žanru.

Ansambļa sastāvā spēlē profesionāli mūziķi no dažādiem mūzikas laukiem - klasiskā, tautas mūzika, opermūzika un mazliet arī džezs. Viņi sevi neierobežo, ir elastīgi dalībnieku sastāvā, meklē jaunus izaicinājumus un spēlē to, kas pašiem patīk - no tautas mūzikas līdz pat laikmetīgajai mūzikai.