Darbs no mājām ir uz palikšanu – vai mājokļu tirgus tam ir gatavs?

Attālinātais darbs pēdējos gados ir strauji pieaudzis. Pēc globālās pandēmijas uzliesmojuma 2020.gadā to savā ikdienā ieviesa pat tie uzņēmumi un iestādes, kuri līdz šim bija kategoriski pret strādāšanu no mājām. Daudziem no mums mājoklis jau ir funkcionāla telpa ar dažādām lomām, tostarp darba vides.