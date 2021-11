Balstvakcināciju pret Covid-19 Latvijā veikuši aptuveni 60 700 cilvēku

Savukārt potēšanas apjoms ar trešo devu vakar veidoja gandrīz trešdaļu no visa pošu skaita - vakar 3603 cilvēki saņēma Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Kopumā pagājušās darba nedēļas laikā Latvijā sapotēti aptuveni 54 900 cilvēki, ap 8800 no kuriem saņēma pirmās potes, ap 30 100 pabeidza vakcināciju, bet ap 15 900 saņēma trešo poti.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmis ap miljons cilvēku no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 908 331 iedzīvotāju, bet vēl ap 266 420 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,175 miljonus jeb 62,41% no visiem valsts iedzīvotājiem.