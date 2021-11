Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies naudas lietās?

Prāts izslāpis pēc jaunām zināšanām. Kaut arī dzīvē šajās sakarā „kurpe nespiež” un par redzesloka plašumu vai profesionālajām zinībām grēks sūdzēties, tomēr būsi nobriedis apgūt ko kaunu. Tēmu loks visplašākais – sākot no kulinārijas vai rokdarbu kursiem un beidzot ar vismodernākajām tehnoloģijām. Atradīsi tiešsaistes mācību piedāvājumā visnoderīgāko. Turklāt jaunās zinības vēlāk var noderēt, lai palielinātu ienākumus. Dažādi jautājumi risināmi privātajā dzīvē. Ja ģimenē skolas bērni, tad jāpalīdz mācībās. Tāpat arī var nākties risināt kaut ko saistībā ar nekustamo īpašumu vai nama apsaimniekotājiem. Attiecību tēmā romantiskas noskaņas.

Gribas paspēt tik daudz! Ja dažkārt Mežāzis grūti iekustināms dzīvē kaut ko mainīt, pieņemt spējus lēmumus un jaunus izaicinājumus, tad šajā nedēļā vajadzētu būt citādāk. Galvā rosīsies visādas idejas – par darbu, biznesu, pārmaiņām ikdienas lietu kārtībā. Ar savu personības spēku un šarmu iedvesmosi arī citus. Kādam iespējamas simpātijas no pirmā acu skata... un vispār – par piekrišanas trūkumu nevarēsi sūdzēties. Iespējami krāsaini piedzīvojumi, kā konfeti lietus jaungada naktī. Lietišķajā jomā īpaša uzmanība pievēršama finansēm. Raugies, lai kontā ienāk viss, kam vajadzētu būt.

Šonedēļ garastāvoklis mazliet domīgs. Būs daudz darba, un tikko viens pabeigts, jau nākamais darāms. Arī atbildība liela – no paveiktā kvalitātes atkarīgi ne tikai ienākumi, bet arī reputācija un autoritāte. Ir vērts papūlēties, jo rezultāts vēlāk priecēs. Spēsi pārliecinoši prezentēt savas idejas, radīsies domubiedri. Neaizmirsti arī par izdevīgumu un ienākumu juridisko pusi. Katra ideja un katrs darbs kaut ko maksā. Brīvdienās daudz darāmā mājas saimniecībā: jāuzkopj telpas, varbūt kaut kas jāsaremontē. Taču visu laiku mājās vien nevajadzētu pavadīt. Ja laiks jauks, aizbrauc pie dabas, vai baudi kādu kultūras pasākumu – klātienē vai internetā, atkarībā no iespējām.

Ražīgs darba cēliens. Šonedēļ izdarīsi to, kas plānots un vēl vairāk. Ātri atradīsi kopēju valodu ar cilvēkiem, kāda nejauša tikšanās var turpināties kā lietišķa sadarbība. Lielisks laiks, lai ģenerētu un attīstītu idejas un projektus, kas nesīs peļņu nākotnē. Taču var gadīties, ka pietrūkst kādu zināšanu. Ir īstais laiks mācībām, it īpaši vēlams papildināt zināšanas tehnoloģiju jomā – neatkarīgi no tā, kādā līmenī tās patlaban tev ir. Nedēļas nogalē atpūties un izklaidējies. Vari sarīkot draugu pasākumu tiešsaistē vai šaurā lokā satikties krodziņa, ievērojot drošības pasākumus.