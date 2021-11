Aptauja: Latvijas iedzīvotāju nogurums no Covid-19 ir pieaudzis

Salīdzinājumā ar šī gada sākumu un vasaras periodu, secināts, ka nogurums no Covid-19 ir pieaudzis, jo janvārī un augustā spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjuta 42% respondentu. Ļoti augsts nogurums saglabājas jauniešu un krievvalodīgo vidū - vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 60% respondentu, savukārt krievvalodīgo vidū šis rādītājs ir 56%.

Nogurums no Covid-19 pandēmijas ietver tādus aspektus kā saslimšanas riski, ierobežojumi, izmaiņas ikdienā, stress, klātienes komunikācijas trūkums un informācijas pārbagātība.

Vidējs nogurums no Covid-19, desmit ballu skalā vērtējot to no piecām līdz septiņām ballēm, šobrīd saglabājas 30% respondentu, bet vidēji zems vai zems (atzīmes no viens līdz četri) - 24%. Salīdzinājumam - šī gada augustā vidējs nogurums bija 28%, bet vidēji zems vai zems 30%, savukārt šī gada janvārī vidējs nogurums bija 29% aptaujāto, bet vidēji zems vai zems - 28%.

Raugoties uz iegūtajiem rezultātiem pēc respondentu dzimuma, aptaujā konstatēts, ka ievērojami spēcīgāku nogurumu izjūt sievietes. Kopumā 52% aptaujāto sieviešu sniedza atbildi, ka izjūt spēcīgu - no astoņām līdz desmit ballēm - nogurumu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 39%.

Salīdzinājumā ar augusta datiem abās grupās noguruma līmenis ir pieaudzis - attiecīgi par trim procentpunktiem sievietēm un pieciem procentpunktiem vīriešiem. Ja salīdzina datus ar šī gada janvāri, kad arī epidemioloģiskā situācija bija nelabvēlīga, šobrīd sieviešu vidū nogurums no Covid-19 ir nedaudz augstāks - gada sākumā spēcīgu nogurumu izjuta 48% aptaujāto sieviešu, bet šobrīd šis rādītājs ir 52%.

Pēc vecuma visspēcīgāko nogurumu no Covid-19 izjūt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem - ļoti spēcīgs nogurums ir 60% minētās vecuma grupas respondentu, augustā šis rādītājs bija 54%, bet janvārī - 53%. Visvairāk no Covid-19 noguruši ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet vismazākais nogurums ir cilvēkiem vecumā no 55 līdz 74 gadiem - 30% respondentu snieguši atbildi, ka izjūt spēcīgu Covid-19 nogurumu.

Pārējās vecuma grupās izteiktu nogurumu no Covid-19 pandēmijas radītajām neērtībām izjūt vidēji 46% līdz 56% robežās, tomēr salīdzinājumā ar augustu nogurums no Covid-19 ir pieaudzis visās vecuma grupās.

Analizējot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas - kopumā lielāku nogurumu no Covid-19 izjūt krievvalodīgie. Latviešu vidū spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 44%, vidēju - 31%, bet vidēji zemu vai zemu - 31%, savukārt krievvalodīgo spēcīgu nogurumu izjūt 55%, vidēju - 27%, bet vidēji zemu vai zemu - 24%. Krievvalodīgo vidū nogurums no Covid-19 saglabājas īpaši augsts - janvārī spēcīgu nogurumu izjuta 48% krievvalodīgo, maijā - 55%, bet šobrīd - 51% respondentu.