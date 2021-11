Foto ⟩ Tango ritmi, Rotko centra izstāde un pirmatskaņojumi

Sākot no 27. novembra koncertzālēs mākslas telpā skatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde "Līnijas". Izstādi veido vairāk nekā 20 gleznas un objekti, kurus radījuši 19 gan Latvijā, gan starptautiskā mākslas telpā atzīti mākslinieki. Šī ir pirmā reize, kad Rotko centrs Liepājā izstāda savas vērienīgās kolekcijas darbus, un izstāde ir īpaša ar to, ka darbu selekcija veidota un piemērota īpaši “Lielā dzintara” mākslas telpai. Kā atzina viena no izstādes veidotājām, Rotko centra galvenā krājumu glabātāja Zane Melāne: