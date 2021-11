Autortiesību izpratnes un apguves veicināšanai Latvijā tiek veidota Autorskola

“Autortiesību mācību platformai esam izvēlējušies dot CopyMonkey vārdu. CopyMonkey ir radošs, asprātīgs un darbīgs pērtiķis, kas nebaidās runāt par savām idejām, un arī tās aizsargāt. Viņš pagūst visu. Noklausīties, noskatīties un uzspēlēt visu, kas jauns. Pastāstīt par to citiem un arī parādīt – filmējot, dziedot, spēlējot, dejojot, zīmējot un programmējot. Lai to paveiktu, viņam noder visas maņas un vēl aste, ar kurām viņš pārvalda visus satura izbaudīšanas un radīšanas instrumentus, no zīmuļa, ģitāras un viedtālruņa līdz spēļu konsolei, 3D printerim un mākslīgā intelekta simulācijām. Brīžiem tas viss kļūst mazliet par sarežģītu pat viņam pašam, jo kļūst grūti saprast, kurā brīdī kāds darbs tiek patērēts, un kāds – radīts no jauna. Tāpēc CopyMonkey iet Autorskolā, kur uzzina, kā pareizi izmantot citu autoru darbus un, kā aizsargāt paša radīto – tā, lai autori varētu turpināt radīt un attīstīt jaunas, aizraujošas idejas, kas kļūs par stāstu tēliem, gleznām, fotogrāfijām, dziesmām, videoklipiem, filmām, lietotnēm un spēlēm. Par kurām nākotnē būs prieks visai pasaulei,” Autorskolas nosaukuma un vizuālā tēla izvēli skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Grīna.