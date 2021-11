Mūžībā devies amerikāņu komponists un liriķis Stīvens Sondhaims

Oskara Hammerstaina II skolnieks. Plašu atpazīstamību ieguva kā Leonarda Bernstaina mūzikla "Vestsaidas stāsts" vārdu autors. Vēlāk sacerējis arī mūziku un libretu mūzikliem - "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum", "Company", "Follies", "A Little Night Music", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" u.c.