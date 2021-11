Sīmaņa filma "Gads pirms kara" izrādīta vairāk nekā desmit festivālos

Nesen filma piedzīvoja Vācijas pirmizrādi Kotbusas festivālā, kas aizvadīto gadu laikā izveidojies par vienu no trim vadošajiem starptautiskajiem kinofestivāliem Vācijā. Tas fokusējas uz Centrāleiropas un Austrumeiropas kino darbiem, īpaši izceļot mākslinieciski augstvērtīgi izstāstītus aktuāli reģiona sociālpolitiskos vai arī vēsturiskos stāstus, tāpēc uzaicinājums filmu "Gads pirms kara" pirmizrādīt šajā festivālā nācis kā svarīgs filmas kvalitāšu novērtējums un pagodinājums.

Bija plānots, ka uz Latvijas kinoteātru ekrāniem filma "Gads pirms kara" nonāks jau šāgada novembra sākumā, Nacionālajā kinofestivālā "Lielais Kristaps" tā saņēmusi visvairāk nomināciju - 11, taču mājsēdes dēļ gan festivāls, gan filmu izrādīšana kinoteātros tika pārcelta. Režisors pauda nožēlu par to, ka nācies atlikt pirmizrādi Latvijā.

Vēsturiskā trillera "Gads pirms kara" centrā ir jauns cilvēks Pēteris Mālderis, viens no 20.gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem. Filmas stāsts apspēlē viņa traģikomisko un sirreālo ceļojumu 1913. gadā, īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma, - laikā, kas pārvērta pasauli.

Filma "Gads pirms kara" ir trīs valstu kopražojums - ar "Studiju Lokomotīve" spēkus apvienoja "Studio Uljana Kim" no Lietuvas un "Produkce Radim Prochazka" no Čehijas. Lietuvas pusē radošajā komandā līdzdarbojas filmas komponists, skaņu režisors un galvenais gaismu mākslinieks, savukārt no Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Rindova. Filma saņēmusi Nacionālā Kino centra finansiālu atbalstu.