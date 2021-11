Līdz ar jauno apģērbu kolekciju Burberry radījis spoguļu pili - pop-up veikalu Čedžu salā

"The Imagined Landscapes" atrodas Čedžu salas Halla kalnu pakājē, un tā ir daļa no Burberry virsdrēbju kolekcijas pop-up sērijas visā pasaulē.

Izgatavots no saplākšņa, koka un atstarojoša polikarbonāta spoguļmateriāla, dizains ir paredzēts, lai apvienotu dabu ar mūsdienīgumu un zīmola identitāti.

Veikala apmeklētāji var baudīt dabas ainavas no skatu plača, kas atrodas "The Imagined Landscapes" ēkas augšpusē. No tā paveras panorāmas skats uz Sanbangas kalnu un jūru.