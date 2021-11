Foto ⟩ Jautra drāma pieaugušajiem – LNOB tapis Rosīni operas “Pelnrušķīte” jauniestudējums

Lai Ramiro no nesen mirušā tēva mantotu teātri, viņam ir jāapprecas. Mantojamā King’s Follies reiz ir bijusi viena no prestižākajām rēvijām Ņujorkā, bet ziedu laiki tai sen jau garām. Lai bizness attīstītos, Ramiro juridiskais padomnieks Alidoro iesaka precēt veiksmīgā burleskas šova Button Club īpašnieka dona Maņifiko meitu. Maņifiko pameita - Pelnrušķīte Andželīna rūpējas par savām māsām un citām Button Club māksliniecēm, bet pati sapņo kļūt par kostīmu mākslinieci. Viņas radošā vīzija palīdz kļūt par partneri Ramiro biznesā, bet pievilcīgā daba iekaro puiša sirdi.

“No diriģenta skatupunkta “Pelnrušķītes” partitūra ir ļoti trausla un skaista, kā ziloņkaula statuja vai dārga porcelāna vāze. Ja ar to apietas ļoti uzmanīgi un ar lielu mīlestību, to var patiesi iemīļot,” saka jauniestudējuma muzikālais vadītājs Pēters Halāss. Viņš ir viens no daudzpusīgākajiem ungāru diriģentiem, darbojas gan opermūzikā, gan simfoniskajā mūzikā. Ungāru un starptautiskie kritiķi slavējuši diriģenta aizrautīgo, precīzo un analītisko darbu. Viņa repertuāra pamatā ir Pirmās Vīnes skolas un vācu romantiķu darbi, īpašu uzsvaru liekot uz Mocarta un Vāgnera mūziku. Pēters Halāss diriģēs “Pelnrušķītes” izrādes janvārī.