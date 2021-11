No vardarbības cietušās ģimenes Jelgavā nodrošinās ar pagaidu mājvietu

"Diemžēl pilsētā ir ģimenes, kurās ģimenes locekļi cieš no vardarbības, un šādos gadījumos mums ir jāmeklē risinājumi, lai to novērstu. Līdz šim cietušie atsevišķos gadījumos tika izmitināti mūsu Krīzes centrā, taču tajā uzturēties nav iespējams ilgstoši," atzina Laškova.

Lai saņemtu īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojumu, pilngadīgajai personai, kura audzina bērnus un ir cietusi no vardarbības ģimenē, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību un piešķiršanu. Saņemot iesniegumu, Sociālo lietu pārvaldes sociālais darbinieks sniegs atzinumu par īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojuma nepieciešamību. Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no sniegtā atzinuma saņemšanas pieņems lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu līdz sešiem mēnešiem vai atteikumu to piešķirt.