Ministrijas sagatavojušas atbildi uz iedzīvotāju iebildumiem pret Covid-19 drošības pasākumiem

Kampaņas iesniegumos iedzīvotāji pieprasījuši atcelt no 15.novembra noteiktos ierobežojumus nevakcinētajiem un ļaut turpināt darbu atbilstoši savai profesijai, darba līgumam vai turpināt dienestu. VM atbildē skaidro, ka darba vide un ar to saistītā mobilitāte un pulcēšanās ir apstākļi, kas veicina vīrusa izplatību. Attiecīgi, dodoties uz darbu klātienē, tiekoties ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem un citām personām, kā arī atgriežoties mājās no darba, cilvēki tiek pakļauti būtiskam riskam satikt kādu inficētu personu.