Radio NABA svin 19. gadadienu

Trešdien visas dienas garumā ētera personības/instruktori rūpēsies par dinamisku un tematisku radio svētku programmu. No rīta plkst. 8:00 programma sāksies ar Smago nabarītu ar Rektoru, Vektoru, bet Sektora vietā stāsies Elīna Krēmere no raidījuma "Studenta pietura". Turpinājumā plkst. 13:00 Otrdienas nabarīta instruktoriem Viktoram Dunaiskim, Martai Sarkanei, Elīzai Dainei pievienosies Aldis Bušs no Kinetic. Vēlāk turpinās Gatis Gavars (Vārnu laiks) un Aldis Blicsons (Bitīt matos) ar dumpīgu pēcpusdienas programmu, bet vakaru ievadīs Artis Ozoliņš un Rihards Blese ar digitālo launagu. Pagātnes un tagadnes mistērijas šķetināts grāfi no vēsturiskās fantāzijas raidījuma "Fono-Grāfs" un Anete Enikova (KŪL), bet noslēgumā poētiskais vakars - ēterā pievienojoties raidījuma "Bron-Hīts" vadītājiem Signei Viškai un Edvardam Kukam. Kā ierasts, trešdienas programma plkst. 22.00 tiks noslēgta ar raidījumu "Absolūtais minors".