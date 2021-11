Rīgas rokgrupa "Cellar Cat" izdod debijas EP

Grupa būtiski mainījusi savu muzicēšanas stilu. Ja iepriekš varēja atpazīt kolektīva mūziku pēc diezgan viegla skanējuma, tad ar jaunu materiālu "Cellar Cat" mūzika kļuvusi smagāka. Ģitāru skaņā tagad jūtama tādu izpildītāju kā "Bring Me the Horizon" un "Architects" ietekme.

Par to liecina arī pirmais klips no albuma - "Drag Me Out". Klips tika filmēts augustā - pamestā rūpnīcas "Provodņik" sporta zālē.