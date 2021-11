"Visos sirds nostūros" – jauns Fransuāzas Sagānas romāns

Jā, tieši tā – šis ir romāns, kurš rakstnieces dzīves laikā neiznāca. Tas savulaik rakstīts kā filmas scenārijs un mape ar manuskriptu ilgus gadus nogulējusi, neviena nepamanīta. Tad Fransuāzas Sagānas dēls Denī Vesthofs to atšķīris, izlasījis un…

Grāmatā jūtams viņas stils - sulīgā valoda un trāpīgie apzīmējumi, viņas iemīļotie varoņi: bagāti, paguruši paši no sevis, vienmēr kaut kā meklējumos… taču valdzinoši, neganti pievilcīgi un stilīgi. Viņu visnotaļ saprotamajām “smalkajām kaitēm” piemīt īsteni francisks šarms, un īpatnības, kādas mēs nevēlētos manīt savos tuviniekos, romānā šķiet apburošas un baudāmas. Attiecību dīvainie līkloči, raksturu portretējums, nianses, kuras izceļ gaismā to, ko citi mēdz noklusēt un notušēt – “Visos sirds nostūros” lasītāju ieved pasaulē, kurā nozīme ir tikai vēlmēm un sajūtām. Tā, it kā realitāte būtu tikai sapnis.