"Piektais elements" - pusaudža sapnis un lielā ekrāna

Mezjē pieaicināja vēl vienu senu draugu - ilustratoru Žanu (Mēbiusu) Žiro (Jean Giraud) un tika izstrādātas vairākas idejas nākotnes Ņujorkas pilsētai - tajā skaitā lidojoši taksometri un policijas auto. Tomēr 1993. gadā Besons pārcēlās uz ASV, lai strādātu ar jau minēto filmu "Leons". Nerealizētās idejas Mezjē apkopoja jaunā komiksā "The Circles of Power", kas publicēts 1994. gadā.

"The Circles of Power" FOTO: publicitātes

Vienu no komiksa žurnāliem Mezjē nosūtīja arī Besonam, un, pateicoties "Leona" komerciālajiem panākumiem, Besonam no industrijas bosiem tika dota zaļā gaisma, lai turpinātu strādāt ar "Zaltman Bléros", kurai drīz dots jauns nosaukums "Piektais elements". Darbu atsāka arī ilustrators, tiesa, viņš esot bijis pārsteigts, ka galvenais varonis Korbens Dalass no raķešu rūpnīcas strādnieka filmas scenārijā kļuvis par izbijušu jūras kājnieku, kas Ņujorkā vada lidojošo taksometru.

Nav brīnums, ka 1997. gadā Jovoviča kļuva par Besona sievu. Vēlāk viņa nospēlēja Žannu d'Arku Besona filmā "The Messenger: The Story of Joan of Arc". Abu laulība izjuka pēc diviem gadiem.