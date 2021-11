Afganistānas banku sistēma sabrukuma priekšā, brīdina ANO

Tikmēr valstī pieaudzis slikto kredītu apjoms, kas aizņem būtisku daļu no jau tā nelielā kredītu tirgus. Neveiksmīgie aizdevumi, kuru atmaksa ir novēlota vai vispār netiek veikta, šī gada septembrī pieauga līdz 57%, salīdzinot ar 30% pērnā gada beigās.

Divdesmit gadu progress kaķim zem astes?

Afganistānas finanšu sistēma arī pirms “Taliban” varas pārņemšanas nebija uzskatāma par līdz galam attīstītu, tomēr tā stabili progresēja ik gadu. Banku sektorā ir 12 komercaizdevēji, to vidū sešas privātās komercbankas, viena privātā islāma banka, trīs valstij piederošas bankas un divas starptautisko banku filiāles. Privātās vietējās bankas sastādīja teju divas trešdaļas no visa Afganistānas banku aktīvu kopskaita.

Lielākā daļa no 400 banku filiālēm atradās galvaspilsētā Kabulā, Heratā un Mazārešarīfā. Banku sistēma bija lielā mērā atkarīga no dolāriem. Kopumā aptuveni 60% no banku noguldījumiem Afganistānā ir veikti ārvalstu valūtās.