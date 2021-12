Lielākoties cilvēki izvēlas savos mobilajos tālruņos lejuplādētus digitālos kovidsertifikātus ar QR kodu, kas pēc pieprasījuma tiek uzrādīti to pārbaudītājiem. Taču to izmantošana ir apgrūtinoša, jo koda meklēšana telefonā un tā uzrādīšana ir salīdzinoši ilga, tas var pēkšņi būt nenolasāms saskrāpēta mobilā tālruņa ekrāna dēļ, turklāt aukstā laikā telefons mēdz negaidīti ātri izlādēties. Šo un citu iemeslu dēļ cilvēki aizvien biežāk izvēlas “Covid ID” sertifikātu, kas pēc saviem izmēriem atgādina autovadītāja apliecību, bankas karti un/vai ID karti, ir ērti un viegli pārnēsājams un lietojams, un nezaudē savas īpašības arī ilgstošas izmantošanas rezultātā, kā tas nereti notiek ar papīra formātā izdrukātiem sertifikātiem. Karte tiek izgatavota no apdrukāta un laminēta plastikāta, kas to pasargā no mitruma un saburzīšanās.