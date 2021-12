Novērots, ka pasaulē pirmie dzīvie roboti spēj vairoties

“Domājot par robotiem, daudzi cilvēki iztēlojas, ka tie ir veidoti no metāla un keramikas, tomēr robots vairāk ir tas, ko viņš dara nevis, no kā ir veidots. Proti, robots patstāvīgi darbojas par labu cilvēkam. No tāda skatupunkta, ksenoboti ir roboti, tomēr arī organismi, kas veidoti no ģenētiski nemodificētām vardes šūnām,” skaidroja pētījuma vadītājs Džošs Bongards.