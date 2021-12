Ilgi gaidītais seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājums ir klāt

Ikoniskā modes un attiecību TV seriāla “Sekss un lielpilsēta” ilgi gaidītais turpinājums – jaunā desmit sēriju sezona "Un tā tas laiks paiet" (And Just Like That, 2021) – jau pavisam drīz sasniegs skatītājus un būs vērojams arī Latvijā, "LMT Viedtelevīzijā" no 9. decembra.