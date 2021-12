Rožu karš: Meganas dēļ Kembridžas hercogi atsaka tiešraidi BBC kanālam

Pirmajā filmas "The Princes and the Press" sērijā piedalās vairāki žurnālisti un eksperti, kuri komentē

kā tiek iegūta informācija par karalisko ģimeni, izmantojot informācijas nopludināšanu, piekopjot negodīgu un neoficiālu instruktāžu starp ziņu avotiem un reportieriem.

Īpašā uzmanība tiek pievērsta arī prinču atšķirīgajām attiecībām ar masu medijiem.

Dokumentālās filmas mērķis ir izpētīt, vai negatīvie stāsti par karalisko ģimeni ir balstīti uz informāciju no cilvēkiem, kas saistīti ar citām karaliskajām mājsaimniecībām, filmu apraksta "Fox News".

Meganas advokāte un atteikums labojumiem

Neskatoties uz to, ka BBC atteicās labot britu karaliskās ģimenes iesniegtos precizējumus, filmas intervijā piedalās arī Saseksas hercogienes personīgā advokāte Dženija Afija. Pēc viņas teiktā, Saseksas hercogiene nekad nav ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras un slikti attiekusies pret personālu. "Šajā visā ir milzīgas, milzīgas neprecizitātes," filmu citē DailyMail.co.uk. Afija dokumentālajā filmā arī apgalvo, ka pils personāls apzināti nodod informāciju tabloīdiem, lai atbalstītu tās juridisko prasību pret Saseksas hercogieni.

"The Mail on Sunday redaktors Teds Veritijs savā parakstītajā liecinieka paziņojumā sacījis, ka viņam ir sniegta informācija, kas palīdzēja atbalstīt Associated lietu. Viņš sacīja, ka šī informācija nākusi no kāda vecāka pils darbinieka pārstāvja," viņa sacīja. Uz jautājumu, ko tas nozīmē, Afijas kundze atbildēja: "Tas nozīmē, ka, Bekingemas pils cilvēks nodeva presei informāciju, lai palīdzētu uzvarēt lietā pret Saseksas hercogieni."

Uz šo informāciju, karaliskā ģimene zibens ātrumā atbildēja ar PR pārstāvju paziņojumu, kas tika parādīts arī BBC filmas nobeigumā:

"Saskaņā ar Bekingemas pils, Kensingtonas un Klārnsa nama sniegtajiem datiem, filmā nav sniegta pareiza informācija."

"Filma izraisīja karaliskās ģimenes kritiku par tās veidotāju koncentrēšanos uz "pārspīlētiem un nepamatotiem apgalvojumiem"," raksta Independent".

Konkurenti saausās

Pēc filmas pirmizrādes, ilgi nebija jāgaida, lai savu viedokli paustu arī konkurenti.

"Brīva, atbildīga un atklāta prese ir ļoti svarīga veselīgai demokrātijai," teikts ITV paziņojumā.

"Tomēr pārāk bieži tiek publiskoti nepamatoti apgalvojumi no nezināmiem avotiem, kas tiek pasniegti kā fakti, un ir neapmierinoši, ja kāds, tostarp BBC, tiem uzticas."

Atbildot uz to, BBC uzsver, ka dokumentālā filma ir "par to, kā tiek veikta karaliskā žurnālistika, un tajā piedalās vairāki žurnālisti no dažādām mediju nozarēm un vidēm".

Karaliskais sods BBC?

Nākamajā nedēļā (8.12.) Kembridžas hercogi Vestminsteres Abatijā organizē Ziemassvētku dziesmu dievkalpojumu, kas veltīts pandēmijas varoņiem un viņu paveiktajam darbam.

Kembridžas hercogiene, kas ar vīru, princi Viljamu būs pasākuma goda viesi, parakstot ikgadējās Ziemassvētku kartītes,

aicināja skatīties Ziemassvētku dziesmu dievkalpojumu nevis BBC 1 kanālā kā ierasts, bet gan ITV kanālā.

Tiek ziņots, ka princis Viljams un Ketrīna arī atteica BBC raidorganizācijai pārraidīt Ziemassvētku īpašo koncertu.

Kanāls ITV, kas koncerta pārraides piedāvājumu saņēmuši divas dienas pēc dokumentālās filmas pirmizrādes BBC 2 ēterā, atzīst, ka tas esot "neierasti".