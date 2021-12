Valsts kontrole pērn konstatējusi, ka līdz pat 64% mājsaimniecību ar decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu notekūdeņus attīrīšanai nodod retāk kā reizi gadā, tādejādi apdraudot gruntsūdeņus, kā arī savu un kaimiņu veselību. Decentralizētā kanalizācija sistēma prasa regulāru apsekošanu, apkopi un notekūdeņu izvešanu, līdz ar to šīs sistēmas efektivitāte ir atkarīga tikai no paša to īpašnieka godaprāta. Turklāt, kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) nesen rīkotajā vebinārā “Nesēdi uz šmuces ar laika degli” izteicās Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus, “pat [visiem normatīviem] visatbilstošākā decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošana ir diezgan liels risks, jo to jāprot pareizi izmantot – tā ir liela klapata, kurai ir jāpievērš liela uzmanība.”