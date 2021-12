Baltijas autosporta veiksmes stāsts – BMW 325 CUP

Viens no seriāla popularitātes iemesliem ir skaidri saprotami un reizē strikti noteikumi, kas paredz maz vietas tehnisko risinājumu improvizācijai, ļaujot lielāku uzmanību pievērst tieši treniņiem un mašīnas regulējumu meklēšanai. Turklāt īpaši tiek pārbaudīti arī dzinēja parametri ar datu nolasīšanas ierīču palīdzību. Šo procesu monitorē datu inženieris no Somijas Sami Oja: “Nebrīnos par BMW 325 CUP klases popularitāti, jo te ir visi faktori, kas nepieciešami var teikt standarta komplektācijas sporta automašīnu sacensībām. Turklāt automašīnas arī ir gana veiklas un prasa meistarību no braucējiem, saglabājot izmaksas maksimāli zemas, cik vien tas ir iespējams mūsdienu autosportā. Automašīnu veiktspēja tiek uzraudzīta un kontrolēta ar “AiM Solo 2 DL” datu nolasīšanas ierīcēm, kuras ir obligātas visās automašīnās, ievācot datus no vadības bloka un sensoriem. Tas ne tikai palīdz uzraudzīt nu jau vairāk nekā 50 automašīnas, bet ir arī vērtīgs mācību materiāls ikvienam braucējam – dati lieliski parāda, kur laiks tiek iegūts vai zaudēts trasē. Uzskatu, ka galvenais klases panākumu iemesls ir organizatoru vēlme vislaik pilnveidoties un meklēt jaunus risinājumus attīstībai.”