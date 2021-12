Dūrītis: Jāvienojas, kā ar savu naudu veselības aprūpē piedalīsies sociāli neapdrošināti iedzīvotāji

To viņš sacīja kontekstā ar komisijā konceptuāli atbalstītajiem grozījumiem Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz, ka sociāli neapdrošinātiem iedzīvotājiem līdz 2022. gada beigām būs tiesības saņemt arī neprimāros veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no veiktajām veselības apdrošināšanas iemaksām.

VM pārstāve Ilze Šķinķe skaidroja, ka minētos grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā VM virzīja jau vasarā, taču to nonākšana Saeimā aizkavējās saistībā ar saskaņošanas procesu starp ministrijām. Grozījumu mērķis ir nepadarīt nelabvēlīgāku regulējumu par pieejamību veselības aprūpei, lai visas personas arī 2022.gadā saņemtu visus veselības aprūpes pakalpojumus jeb pilno grozu.

Dūrītis skaidroja, ka līdz šim netika panākta vienošanās par to, kāds būs gala regulējums, jo jautājums ir par dažām iedzīvotāju grupām, kuras nav no iemaksām atbrīvotajās grupās un kuras izkristu no plašāka atbalsta groza un nevarētu saņemt pakalpojumus.