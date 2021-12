“The Coco'nuts” jaunais video aicina ceļojumā prāta tumšākajos nostūros

“Mēs nekad nezinām, kas notiek otra cilvēka galvā. Kāds no malas var izskatīties mierīgs un laimīgs, bet viņa prātā tobrīd var norisināties vesela vētra,” stāsta videoklipa režisore Paula Pētersone. “Sevī uzkrājot emocijas un pārdzīvojumus, daudzi no mums pieredz trauksmi un panikas lēkmes. Mēs cenšamies negatīvo ignorēt, noslāpēt, un turpināt dzīvot kā ierasts. Tomēr, jo vairāk no tā izvairāmies un tēlojam, ka viss ir kārtībā, jo sliktāk paliek. Līdz kādā brīdī mēs izdegam vai salūztam un viss, kas tik ilgi tika apslēpts, iznāk ārā. Tieši šo eksplozīvo lūzuma brīdi mēs centāmies parādīt video. Ar aicinājumu pārstāt bēgt no sevis, atzīt, ka problēmas eksistē, un sākt tās risināt”.