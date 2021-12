Uz robežas ⟩ Psihiskā veselība šodienas acīm: jārūpējas arī par mūsu senioriem

Pievēršoties psihiskās veselības aspektiem, eksperte kā vienu no problēmām min faktu, ka liela daļa senioru ir nediagnosticēti. “Ar to es domāju gan demenci, gan nomāktību, gan trauksmi (..) Ir gadījumi, kad teju visi apkārtējie zina, ka konkrētajam senioram ir demence, bet ar to nekas netiek darīts. Taču ir būtiski saprast, ka diagnozi nav vērts uzstādīt vien uzstādīšanas pēc; to ir vērts darīt tad, ja mēs pēc tam nodrošinām konkrētajam indivīdam garīgās veselības aprūpes pakalpojumus,” skaidro pētniece, “runājot par novecošanos, mums Latvijā aizvien valda tāds nacionāli romantisks skatījums, un prevalē uzskats, ka reemigrācija un dzimstība mūs izglābs. Par to tiek gari un plaši runāts, taču mēs aizmirstam par tiem cilvēkiem, kas mums jau ir. Šāds skatījums mums neļauj pievērsties realitātei. Tiesa, labi ir tas, ka pašreizējā nacionālās attīstības plānā tiek runāts par novecošanos un izaicinājumiem.”