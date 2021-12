Dienas centrs kā otra ģimene: Daniela stāsts

Spilgtākie iespaidi Danielam saistās ar daudzajām brīvā laika pavadīšanas iespējām – dažādi rokdarbi, teātra izrādes, sports blakus esošās skolas sporta laukumā – tas viss pieejams ik dienas, turklāt vēl atsaucīgu draugu pulkā arī skolēnu brīvlaikos, kad notika nometnes. Atšķirībā no skolas pulciņiem, te tiek organizētas tematiskās nedēļas, piemēram, rokdarbos, ēdiena pagatavošanā, apgūstot dzīvei nepieciešamās prasmes.

Īpaši aizraujošas bija galda spēles, no kurām vispopulārākā bijusi spēle Latvija. Te pārspēts rekords pēc rekorda, un beigās jau spēli varējuši izspēlēt piecās minūtēs – no pusvārda jau zinājuši atbildes uz visiem jautājumiem. Bet vasaras gan saistās ar regulāru iešanu peldēt tepat Rīgā un garākām vasaras nometnēm laukos, piemēram, nometnē Bernātos, kur katru dienu varējuši peldēt jūrā. Reizē tā bijusi arī noderīga dzīves pieredze – gulēšana guļammaisos, dažādu sadzīves darbu veikšana. Tas, ka bērni ir projām no vecākiem, māca patstāvību, kā arī atbildības uzņemšanos par mazākajiem, secina Daniels.