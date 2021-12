EK varētu uz laiku ierobežot patvēruma lūdzēju tiesības Baltkrievijas robežvalstīs

"Mēs esam ģimene. Un kad vienam no mums tiek uzbrukts, pārējie no mums ir līdzās viņam. Un šis ir vēstījums, kuru mēs vēlamies parādīt ar šo paketi," paziņoja EK viceprezidents Margaritis Shins.

Ierosinājums no desmit dienām līdz četrām nedēļām pagarina termiņu, kādā Latvijai, Lietuvai un Polijai jāreģistrē jaunie patvēruma lūgumi.

Saskaņā ar EK datiem, šogad ES no Baltkrievijas ieradušies teju 8000 migrantu - 4285 Lietuvā, 3255 Polijā un 426 Latvijā. Vairums no tiem ir no Irākas, Sīrijas un Jemenas.