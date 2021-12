Ietekmīgi Ukrainas politiķi un žurnālisti slepeni tikušies Viļņā, vēsta laikraksts

Tikmēr laikraksts noskaidrojis, ka fotogrāfijā redzamie cilvēki 21.novembrī ar čārterreisu izlidojuši no Kijevas uz Viļņu, bet Ahmetova lidmašīna tai pašā dienā no Ukrainas galvaspilsētas Borispoles lidostas devusies uz Parīzi un dienu vēlāk no turienes arī ieradusies Viļņā.