Pie Liepājas Simfoniskā orķestra diriģenta pults atgriežas Risto Josts

“Somiem Sibēliuss ir īsts tautas komponists, kas savā mūzikā spēj attēlot to, kas raksturīgs tieši somu tautai, bet tā ir arī ļoti tuva igauņu kultūrai. Lielākais vairums no mums var sevi asociēt ar Sibēliusa mūzikai raksturīgo nosvērtību, bet arī ļoti kaislīgo ziemeļu temperamentu,” stāsta Risto Josts. “Savukārt Heino Ellera “Rītausma” atspoguļo to emocionālo spektru, kas ir dziļi saistīts ar Igaunijas dabu. Kā muzikāla miniatūra tas ir viens no populārākajiem žanra skaņdarbiem Igaunijā un ārpus tās. Heino Elleru var uzskatīt par vienu no galvenajiem igauņu simfoniskās mūzikas pārstāvjiem.”