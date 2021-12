Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā jaunu tiešsaistes platformu "Mākslas kolekcija 2020"

Ar mērķi “mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto seku ietekmi uz kultūras nozari, atbalstīt krīzes skartos šobrīd aktīvi strādājošos māksliniekus un vienlaikus kvalitatīvi papildināt muzeja krājumu” (Ministru kabineta 18.06.2020. Rīkojums Nr. 339) Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2020. gada vasarā no valsts budžeta saņēma 550 000 EUR mākslas darbu iepirkumam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pārskatāmu mākslas darbu atlases procesu, muzejs izveidoja Ekspertu komisiju, kuras dalībnieki izvērtēja pēdējo 30 gadu mākslas ainas atspoguļojumu muzeja kolekcijās un apzināja, kuras šī perioda mākslas parādības un autori LNMM krājumā nav pārstāvēti nemaz vai arī ir pārstāvēti ar minimālu darbu skaitu.

Unikālās iepirkumu programmas rezultātā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums tika papildināts ar 107 visu paaudžu šobrīd aktīvi strādājošu Latvijas mākslinieku darbiem, tas ir apjomīgākais muzeja kolekcijas papildinājums no neatkarības atgūšanas brīža. Kolekcijā ir pārstāvēts plašs vizuālās mākslas nozaru spektrs – glezniecība, tēlniecība un objekti, fotogrāfija, video, jauktu mediju instalācijas, starpdisciplināri projekti un dizaina mākslas darbi. Mākslas darbi aptver daudzveidīgu tēmu loku un emocionālo noskaņu amplitūdu – no vispārcilvēciskām vērtībām un globālām aktualitātēm līdz personīgā pieredzē balstītiem pārdzīvojumiem, no neitrāla vērojuma līdz ironiskam vai provokatīvam vēstījumam.