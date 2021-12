"Zaķēns, kuram nebija vārdu" – rotaļlieta, grāmata un puzle

Evija Gulbe ir pazīstama bērnu rakstniece, daudzu grāmatu autore. Grāmatas par "Koko un Riko" (radītas kopā ar Lindu Lošinu) atnesušas Autortiesību Bezgalības balvu (2019) un citus pagodinājumus. Zaķēna idejas autore un kopdarbošanās iniciatore ir radošā uzņēmēja, "Wooly World" dibinātāja Madara More. "Grāmatas galvenais varonis – zaķēns – mūsu ražotnē pārtapis mīlīgā rotaļlietā un kļūs par uzticamu draugu ikvienam mazajam lasītājam. Esam padomājuši arī par radošām nodarbēm – no grāmatas ilustrācijām izveidota divpusēja puzle "Diena un nakts"," stāsta More, kuras uzņēmums ir dabai draudzīgu 100% bioloģisku bērnu rotaļlietu, apģērbu un aksesuāru ražotājs.