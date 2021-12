Vairāki latvieši omikrona uzliesmojuma dēļ iestrēguši Āfrikā

"30. novembrī mums bija paredzēts lidojums no Agadiru (Marokā) uz Alikanti (Spānijā), bet šis lidojums tika atcelts, jo Marokas vadība nolēma slēgt valsts robežas, neatļaujot nekādus avio reisus no Marokas uz Eiropu un arī no Eiropas uz Maroku, kā arī, aizliedzot jūras un sauszemes satiksmes reisus," apgalvo Roberts. Viņš ar draugiem sazinājies ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu, kuri palīdz ārkārtas situācijās. "Ārlietu ministrija sākumā solīja palīdzību, sakot, ka rīkos repatriācijas reisus Latvijas pilsoņiem, kas ir palikuši Covid-19 vīrusa skartajās Āfrikas valstīs un kuri ir pakļauti riskam saslimt ar jauno omicron paveidu. Pēc laika atkal sazinājos ar Konsulāro departamentu, cerot, ka no Latvijas palīdzību saņemsim pēc iespējas ātrāk, bet diemžēl, cerības bija veltas, jo departaments atbildēja, ka repatriācijas reisus Latvija un citas Eiropas valstis nerīkos.